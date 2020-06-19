في العراق.. “كاتيوشا الولائيين” تزيد التوتر بين الفصائل والكاظمي

2020/06/19 | 13:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يهدأ التوتر بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران في #العراق ورئيس #الحكومة_العراقية مصطفى الكاظمي، لأسباب كثيرة، لعل أبرزها استمرار الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في #بغداد.وتسعى الفصائل المسلحة، ومنها “عصبة الثائرين” التي تعتبر نفسها…

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