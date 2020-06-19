الجيوش العربية لخدمة السلطان؟؟

2020/06/19 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحميد ذرب… وليس لخدمة ألأوطان؟؟.خسرنا حرب حزيران ؛وحرب أكتوبر؟؟وأحتلت أسرائيل؛أراضي في سوريا ومصر؛ ومعظم ماتبقى من أراضي فلسطين؟؟.شاعر وصف وضع حكوماتنا ألعربية قائلا:وما تفعل بالسيف أذا لم تك قتالا فكسر حلة ألسيف وأصنع لك أحجالا ؛وفسر ألماء بعد ألجهد بالماء ؛عللها عبد ألناصر ؛توقعنا ألهجوم يأتي من ألغرب فجاء من ألشرق؟؟.أحتلت أراضي […]

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