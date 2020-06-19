التعليم تكشف عن آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا لمقاعدهم

2020/06/19 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا لمقاعدهم.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، أن ” الوزارة سمحت للطلبة الذين لم يكملوا متطلبات الدراسة بسبب الرسوب بنصف المواد أو لم ينجح بالاختبارات النهائية بالعودة الى مقاعد الدراسة”، لافتاً إلى أن”هذا القرار لا يشمل الطلبة […]

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