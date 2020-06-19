ديالى تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وتؤكد: سجلنا انخفاض ملحوظ

2020/06/19 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الموقف الوبائي الرسمي لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية هي تسجيل 44 حالة اصابة مؤكدة بينها 16 لكوادر صحية بينهم 4 اطباء”.واضاف العزاوي،ان” الاحصائية التراكمية للمصابين بفيروس […]

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