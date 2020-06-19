بومبيو: بولتون نشر عددا من الأكاذيب وأنصاف الحقائق

2020/06/19 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون بالخائن.

وأكد بومبيو في تغريدة على تويتر، أن المقتطفات التي اطلع عليها من كتاب بولتون تؤكد نشره لعدد من الأكاذيب وأنصاف الحقائق والأكاذيب الصريحة، مضيفا أنه أمر محزن وخطير أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي دمر أميركا بانتهاك ثقته المقدسة مع شعبها.

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