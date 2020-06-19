الصحة : استيراد العقار الروسي لعلاج مصابي كورونا لا يزال قيد الدراسة

2020/06/19 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن استيراد العقار الروسي لعلاج مصابي كورونا لا يزال قيد الدراسة.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح، إن العقار الروسي لا يزال قيد الدراسة والبحث، مبيناً أن هناك اجتماعا عقد مع الجانب الروسي عبر الدائرة التلفزيونية لمناقشة العلاج المكتشف.

وأشار الى أن الدراسات التي قدمها الجانب الروسي حول العلاج غير كافية وتمت مطالبتهم بإرسال دراسات اخرى عبر الإيميل لغرض عرضها على اللجنة الاستشارية العلاجية في وزارة الصحة لكي يتخذ قرار بشأن العقار، وأن منظمة الصحة العالمية لغاية الآن لم تعط قراراً بشأن استخدام هذا العلاج.

وأضاف، أن العلاج الروسي عبارة عن مضاد فيروسي موجود في الاسواق، حيث لا يوجد حتى الآن عقار مكتشف لعلاج فيروس كورونا في العالم.

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