وزير الخارجية: الحكومة تسعى إلى إصلاح النظام الاقتصادي

2020/06/19 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق ،

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