مثلث الرعب يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد إشبيلية

2020/06/19 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي برشلونة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.ويدخل البارسا لقاء اليوم من أجل الابتعاد بصدارة الليجا في ظل مطاردة ريال مدريد المستمرة.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: تير شتيجن.الدفاع: ألبا – لينجليه – بيكيه – سيميدو.الوسط: آرثر […]

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