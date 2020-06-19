ديالى تنجح بمنع نقل النفايات إليها من بغداد: تشكيل خطراً على الأهالي

2020/06/19 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (19 حزيران 2020)، إيقاف تدفق النفايات من بغداد الى أراضٍ ...





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