إيران.. أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 120 حالة وفاة

2020/06/19 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، الجمعة، تسجيل 2615 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و120 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وقالت لاري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، إنه "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2516 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و262 إصابة مؤكدة".

وأوضحت، أنه "من بين المصابين الجدد، تم إدخال 986 مصابا الى المستشفيات، فيما تم رصد إصابة 1539 شخصا بعد اختلاطهم بالمصابين"، مشيرة إلى "تعافي 159 ألف و 192 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

وأضافت، أن "2833 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، لافتة إلى "تسجيل 120 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9392 حالة وفاة".

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة الصحة، أن "محافظات خوزستان (جنوب غرب)، وهرمزكان وبوشهر (جنوب )، ومدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان، وبلوشستان (جنوب شرق)، وكذلك محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب)، ما زالت في حالة حمراء (شديدة المخاطر)".

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بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، الجمعة (19 حزيران 2020)، أن الوضع في المدينة خطير جدا وينذر بكارثة على المواطنين وأعداد الإصابات والوفيات في تزايد يومي.





وقال نقشبندي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المستشفيات أ

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، الجمعة، رفع قدرة دائرتهم إلى 450 سريرا لاستيعاب مصابي فيروس كورونا.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى نجحت من خلال خلية الازمة الصحية من رفع ق

بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، الجمعة (19 حزيران 2020)، بتسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في ذي قار، سجلت 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة&quo

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