عضو في برلمان كردستان يدعو لجلسة طارئة تبحث التطورات الأخيرة

2020/06/19 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

وجه عضو برلمان اقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الجمعة (19 حزيران 2020)، دعوة...





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