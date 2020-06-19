كيف سيواجه محور المقاومة الحرب الاقتصادية؟

2020/06/19 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى المتابعون للشأن الاقليمي والمحللون السياسيون ان العقوبات الاميركية ضد سوريا والتي تسمى بقانون قيصر تستهدف محور المقاومة ولها أبعاد سياسية كبيرة ع...

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