تهديدات “الرفحاويون” تأتي بنتائجها ووصايا بعدم النشر: إعادة صرف مرتبات السجناء والمحتجزين

2020/06/19 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، عدة مقاطع من مكاتب استلام مرتبات التقاعد، تبين استئناف توزيع مرتبات التقاعد ومستحقات السجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء.اقرأ ايضاً،، محتجزو رفحاء “مستاؤون بشدة”: هيستيريا مشتعلة بمواقع التواصل بعد إيقاف “مؤقت” للرواتب..وتلويح بـ”ثورة شعبانية”! وعادت الارقام “المليونية” الى الشاشات مجدداً، بحسب […]

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