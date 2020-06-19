الكعبي: استقرار العراق الحقيقي يبدأ من خروج كامل القوات الأميركية من أراضيه

2020/06/19 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، إن استقرار العراق الحقيقي يبدا من خروج كامل القوات الأجنبية من البلد.

وأكد الكعبي في تصريح ان خروج القوات الاجنبية بكل مسمياتها ومنها الاميركية سيعزز أمن واستقرار العراق ويعطي فكرة اوضح للعراقيين عن التنظيمات والجهات التي تحاول النيل من امنه واستقراره.

وأشار الى أن وجود القوات الاجنبية مع ما تقوم به من خروقات وانتهاكات للسيادة الوطنية لن يحقق الاستقرار الذي يتطلع اليه العراق مطلقا.

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