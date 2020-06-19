الكعبي: رئاسة مجلس النواب بانتظار كتاب رسمي من اللجنة المالية بشأن الموظفين الجدد

2020/06/19 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، على بيان اللجنة المالية النيابية بشأن رواتب المتعينين الجدد وأصحاب العقود.

وقال الكعبي في تصريح، إن رئاسة مجلس النواب تنتظر كتابا رسميا من اللجنة المالية لبيان موقفها الصريح والواضح تجاه التخصيصات المالية للموظفين والمتعينين الجدد والعقود والأجراء اليوميين، مشيرا الى أن البرلمان أوعز في وقت سابق الى اللجنة المذكورة بتضمين رواتب الموظفين والمتعاقدين والأجور ضمن فقرة واضحة وصريحة في قانون الاقتراض المحلي والخارجي وصرف تخصيصاتهم المالية التي ستصرف بأثر رجعي وبخلاف ذلك لن تقبل رئاسة المجلس بالبيانات الصحفية فقط.

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