طهران تعلق على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2020/06/19 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مشروع القرار الأوروبي لن يشجع إيران أو يضغط عليها للسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع نووية.وأكد مندوب إيران في الوكالة، كاظم غريب آبادي، أن طهران ترفض قرار الوکالة الدولية بالكامل وسترد عليه بشكل مناسب.كما حمل غريب آبادي الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات الرد الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ودعا الوكالة إلى الالتزام بحدود صلاحياتها وتقدير التعاون الذي قدمته إيران مع المفتشين الدوليين، وتنفيذ مهامها بحرفية وحيادية وبشكل مستقل.وقال المندوب الإيراني إن على الوكالة الدولية ألا تجعل تقاريرها ومواقفها المستعجلة محل استغلال دول ترمي لتحقيق أهداف سياسية.وجاءت هذه التصريحات ردا على تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مشروع قرار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

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