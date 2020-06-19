فرنسا تجدد الدعوة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

2020/06/19 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، إنه سيجدد الدعوة باجتماع مع نظيريه الألماني والبريطاني اليوم للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون محادثات اليوم لتحديد الاستراتيجية بشأن إيران للشهور المقبلة.وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين يجتمعون في برلين، […]

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