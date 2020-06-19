العمليات المشتركة: لن نسمح لأية جهة بمواصلة استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد

2020/06/19 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت قيادة العمليات المشتركة على استمرار الهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد.

تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة، قال في تصريح، إن العمليات المشتركة لن تسمح لأية جهة بمواصلة استهداف المنطقة الخضراء، واصفا من يقف خلف هذه الاعتداءات بالمجاميع المنفلتة، التي تمتلك إمكانيات محدودة تمكنها من الحركة، وتستغل حظر التجوال لتنفيذ عملياتها انطلاقاً من بعض المناطق.

وأضاف، أن القوات الامنية تصل بسرعة فائقة إلى منصات اطلاق الصواريخ، لافتا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة المنفذين.

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