2020/06/19 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزير التخطيط والتعاون الانمائي خالد بتال الى البدء برسم سياسات حديثة وجديدة لبناء الدولة.

وشدد الكعبي على ضرورة إعادة رسم الخطط الاستثمارية للعراق بعد إعادة النظر بالتصنيفات السابقة للقطاع الاستثماري والتي أدت الى تلكؤ العديد من المشاريع وتوقف أخرى، مؤكدا اهمية البحث عن آليات حديثة لدعم القطاع الخاص المحلي بهدف تشجيعه وتنميته وضمان إعادة تدوير أرباح المشاريع محليا.

من جهته أكد بتال دعمه المباشر للقطاع الخاص العراقي وايضا تركيز سياسة الوزارة نحو التوجه للمشاريع المتوسطة والتركيز على المحافظات لإنجاز المشاريع المستمرة بهدف انعكاس انجازها على تقديم الخدمات للمواطنين واعادة ثقة المواطن بالدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي وبتال يؤكدان ضرورة دعم القطاع الخاص والاستثمار لتحريك اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي وبتال يؤكدان ضرورة دعم القطاع الخاص والاستثمار لتحريك اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).