الأمم المتحدة : قلقون من ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق

2020/06/19 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع ارتفاع الإصابات والوفيات في العراق خلال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة كورونا.

أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد، في بيان، عن قلقها من هذا الارتفاع الحاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مبينة أن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في العراق.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير له، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب انهيار أسعار النفط بشكل أثر على عائدات النفط العراقي، مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة داخل الأراضي العراقية، كان له أثره بشكل رئيس، على المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

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