الذهب يصعد بفعل مخاوف من موجة ثانية من كورونا

2020/06/19 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع نمو الطلب على المعدن الأصفر بسبب مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، لكن صعود الدولار الأمريكي حد من ارتفاع أسعار الذهب.

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