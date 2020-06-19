التعليم توضح آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا لمقاعدهم

2020/06/19 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن آلية عودة بعض طلبة الدراسات العليا لمقاعدهم.

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