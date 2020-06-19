إيران.. عدد الوفيات الجديدة بكورونا يقفز إلى 120 وحصيلة الإصابات تتخطى 200 ألف

2020/06/19 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شهدت إيران اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا لمؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث وصل إلى 120 مقابل 87 أمس، لتبلغ حصيلة الوفيات 9392 حالة منذ بداية تفشي الوباء.وحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن معدل الإصابات الجديدة حافظ على استقراره مع تسجيل 2615 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 2596 في الإحصائية السابقة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200262.وذكرت الصحة الإيرانية أن 2833 من المصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة مع ذلك إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 159192.وحسب تصنيف الوزارة، فإن هناك 6 أقاليم في وضع صحي أحمر من حيث الإصابة بفيروس كورونا، وهي خوزستان، هرمزغان، كردستان، بوشهر، أذربيجان الغربية، سيستان وبلوشيستان.وذكرت الصحة الإيرانية أنه تم إجراء مليون و370718 فحص تشخيص كورونا في البلاد حتى اليوم.

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