كلوبوشار تنسحب من الترشيحات لنيابة الرئاسة وتدعو بايدن لاختيار امرأة سوداء

2020/06/19 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – سحبت السناتورة الأميركية ايمي كلوبوشار نفسها من قائمة جو بايدن للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس معتبرة أن على مرشح الحزب الديموقراطي للسباق الرئاسي أن يختار امرأة سوداء على بطاقته.وقالت كلوبوشار التي كانت مرشحة للانتخابات التمهيدية الديموقراطية إن التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة في أعقاب وفاة رجل أسود خلال توقيفه في […]

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