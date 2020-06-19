الإعلامية اللبنانية “غادة عيد” تستقيل من حزب “سبعة”: لأنني أنتمي إلى الثورة

2020/06/19 | 13:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (الحل نت) – قدّمت الأمينة العامة لـ #حزب_سبعة، الإعلامية “غادة عيد” استقالتها من منصبها في الحزب، معلنة ذلك عبر منشور لها على صفحتها الشخصية في “فيسبوك”.وكتبت “عيد” قائلة: «بعد تجربة تهدف الى استكمال…

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