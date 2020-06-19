«داعش» على الحدود العراقيّة السّوريّة.. شبكاتُ تهريبٍ عامرة

2020/06/19 | 13:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العام 2014، استولى تنظيم #داعش على مدينة #الموصل وأعلن لاحقاً إقامة دولة “الخلافة”.وبينما ركزت جهود مكافحة الإرهاب في البداية على مراكز التنظيم في الموصل والرقة، أثبتت المناطق المجاورة للحدود العراقية السورية أنها آخر…

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