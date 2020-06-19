السليمانية تغلق اماكن تسبب بتفشي الوباء وتستبعد حظراً كاملاً للتجوال

2020/06/19 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، الجمعة، تطبيق اجراءات جديدة للوقاية من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

وقال ابو بكر لوكالة شفق نيوز، تجتمع يوم غد السبت اللجنة العلیا لمكافحة فيروس كورونا في السليمانية، لدراسة مقترحات مقدمة من الصحة للوقاية من الجائحة.

واضاف خلال الاجتماع سنصدر قرارات تخص اغلاق بعض الأماکن التي تسبب الزحام والتجمعات، كما استبعد إعادة فرض حظر كامل للتجوال.

وقال ”علی المواطنین حمایة انفسهم وان يلتزموا بإجراءات الوقایة وارتداء الكمامات الطبية بالأماکن العامة والحفاظ علی مسافة التباعد“.

ومنذ تفشي الفيروس، سجلت السليمانية 2,037 إصابة، شُفي منهم 671 وتوفي ٧٠.

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