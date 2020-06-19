مصدر طبي لـ “العهد نيوز”: تسجيل ٦٣ أصابة جديدة في ذي قار

2020/06/19 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، تسجيل أصابات جديدة في المحافظة.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان صحة ذي قار سجلت 36 اصابة جديدة من اصل فحص ١١٩ عينة.وبين المصدر، انه تم تسجيل ٤ حالات وفاة تم تأكد اصابتها و٨ حالات وفيات بإنتظار النتائج.انتهى2

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