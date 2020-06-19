الحشد الشعبي يلقي القبض على عدد من الارهابين في سامراء

2020/06/19 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشف المتحدث باسم الحشد الشعبي في سامراء صفاء التميمي، عن القاء القبض على 6 ارهابيين مع معداتهم واسلحتهم واعتدتهم بعد عملية استباقية نوعية نفذها الحشد الشعبي اليوم الجمعة في مدينة سامراء.وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضرته “العهد نيوز” ،ان هاولاء الارهابيين مسؤولون عن تنفيذ هجمات ارهابية ضد القوات الامنية والحشد الشعبي اضافة […]

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