نقيب الصحفيين يكشف عن تأمين طائرة خاصة لنقل احمد راضي الى الاردن

2020/06/19 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، ان اتحاد الصحفيين العرب، خصص طائرة خاصة لنقل النجم الدولي السابق احمد راضي من بغداد الى العاصمة الاردنية عمان.وقال اللامي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، اليوم الجمعة انه “حصلت موافقة شبه رسمية على نقل احمد راضي من بغداد الى الاردن”.واضاف، “نحن متواصلون مع جميع الجهات والطائرة […]

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