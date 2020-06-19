البرلمان يجتمع مع الكاظمي لمناقشة

2020/06/19 | 14:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، تحديد يوم غد السبت، للقاء رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي؛ لمناقشة "الاعتداء التركي الإيراني" على الاراضي العراقية.

وقال عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استدعى سفراء تركيا وطهران لدى بغداد وسلمهم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لتجاوز حكوماتهم على السيادة العراقية، بدورها طلبت لجنة الأمن والدفاع النيابية لقاءً عاجلًا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لمناقشة الاعتداء والقصف التركي الإيراني وتوغل قطعات الجيش التركي داخل الأراضي العراقية“.

ولفت إلى أن "رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية يلتقون غدا السبت برئيس الوزراء لمناقشة الاعتداء واتخاذ قرار مشترك يصب بمصلحة العراق".

وتعرضت مناطق في اقليم كوردستان لقصف تركي إيراني، فيما توغلت قوات تركية في داخل الإقليم، ضمن إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني.

وخضعت، اول من امس الأربعاء، القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني لليوم الثاني على التوالي، تزامن ذلك مع بدء قوات برية تركية بالتوغل في داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية التابعة لبلدة زاخو في أقصى شمال محافظة دهوك.

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