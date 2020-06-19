أغنى رجل في آسيا يحصل على 1.5 مليار دولار من السعودية كأستثمار

2020/06/19 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت تقارير متخصصة، اليوم الجمعة، ان المملكة العربية السعودية أشترت ما نسبته 2.3% من أسهم شركة جيو بلاتفورمز التكنولوجية، والتي استقطبت استثمارات من عمالقة عالم التكنولوجيا من فيسبوك إلى سيلفر لايك وTPG.وبهذا يتمكن أغنى رجل في آسيا، الملياردير الهندي موكيش امباني، من الحصول على 1.5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة […]

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