الدفاع التركية: عناصر الكوماندوز تواصل ضرب أهداف حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/06/19 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم استدعاء الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد في مرتين متتاليتين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلتها لعملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية “المخلب النمر” بمنطقة هفتانين شمالي العراق، مؤكدة أن العملية تتواصل كما هو مخطط لها، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ ومواقع عناصر حزب العمال الكردستاني.

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