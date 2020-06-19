ديالى تعلن تشكيل لجنة تحقيق في اكبر حريق لبساتين النخيل بالمحافظة

2020/06/19 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن تسكيل لجنة تحقيق فورية في اكبر حريق لبساتين النخيل داخل المحافظة.وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي، ان” الاجهزة الامنية قررت تشكيل لجنة تحقيق فورية في حريق التهم نحو 30 دونم من بساتين النخيل والحمضيات في اطراف قرية العبارة جنوبي بهرز مساء يوم امس”.واضاف اللهيبي، ان” […]

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