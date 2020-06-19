تفكيك خليتي دعم لوجستية لداعش في صلاح الدين

2020/06/19 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني رفيع في صلاح الدين اليوم الجمعة بالقاء القبض على خليتين لتنظيم داعش بعمليات نوعية في اطراف قضاء سامراء واطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان لواء المغاوير التابع لعمليات سامراء تمكن وخلال عملية نوعية ومتابعة استخبارية من القاء القبض على خلية ارهابية تتألف من 4 عناصر في اطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين .

واكد المصدر ان عملية اخرى نفذتهاقوات الحشد ولواء 16 من الشرطة الاتحادية وتزامنا مع عملية يثرب اسفرت عن اعتقال وتفكيك خلية ارهابية تتالف من عنصرين بالتنظيم، مبينا ان افراد الخليتين اعترفوا ابتدائيا وقضائيا بالمشاركة بعمليات ارهابية في المحافظة وتقديم الدعم والاسناد اللوجستي للعناصر الارهابية في مختلف قواطع صلاح الدين.

ولفت المصدر الى ان قوات الامن بمختلف تشكيلاتها تواصل تعقب اوكار ومضافات داعش المتخفية والتي لازالت تمد العناصر الارهابية بالمؤن والاسلحة والامدادات الحربية، مشيرا الى ان القوات الامنية وصلت الى مراحل متقدمة لانهاء هذا الملف في المحافظة.

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014 مستغلًا سوء الوضع الأمني.

وشهدت مناطق صلاح الدين خلال شهري نيسان وايار الماضيين موجة هجمات وحوادث طالت القطعات الامنية والحشد الشعبي وتسببت بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعناصر الامنية .

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