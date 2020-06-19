مدرب ليفربول على اعتاب انجاز تأريخي في مواجهة ايفرتون

2020/06/19 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ينتظر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، إنجازًا جديدًا، عندما يواجه نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بالبريميرليج.ويحل ليفربول ضيفًا على التوفيز مساء الأحد القادم، على ملعب “جوديسون بارك” ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استأنف أول أمس الأربعاء، بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا “كوفيد […]

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