الحشد الشعبي يعلن دفن 79 متوفياً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/06/19 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (19 حزيران 2020)، دفن 79 متوفياً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ال...





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