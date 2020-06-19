تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في سوق الشيوخ

2020/06/19 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة (19 حزيران 2020)، بوفاة شخصين مصابين بفيروس كورنا...





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