قيادة العمليات المشتركة تنعى قائد عمليات بغداد السابق عبد الحسين التميمي

2020/06/19 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (19 حزيران 2020)، وفاة قائد عمليات بغداد السابق عبد الحسين التميمي في تركيا.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنعى المقاتل البطل قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن "عبد الحسين التميمي" ، الذي تعرض الى وعكة صحيحة شديدة ونقل على اثرها الى تركيا للعلاج قبل 20 يوما وفي صباح اليوم الجمعة 19 حزيران 2020 انتقل الى رحمة الله بعد صراع مع المرض داخل مشفاه".

واضاف البيان أن "هذا القائد المهني كان مخلصاً شجاعاً نزيهاً وطنياً طوال فترة خدمته العسكرية، وقد تصدى للمسوولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب وبناءً الجيش بعد العام 2003، وواصل طوال مسيرته الجد والألتزام والتفاني في اداء الواجبات المكلف بها ".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الجمعة (19 حزيران 2020)، بوفاة قائد عمليات بغداد السابق، عبد الحسين التميمي، خلال خضوعه للعلاج في تركيا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد عمليات بغداد السابق، عبد الحسين التميمي، توفى اليوم، بسبب جلطة دماغية، خلال خضوعه للعلاج في تركيا".

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بالعثور على جثة شاب في منطقة زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة أمنية، وبناءً على معلومات أدلى بها سكان محليون، عثرت على جثة شاب مرمية في أرض زراعية بأطر

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (19 حزيران 2020)، بإصابة 4 عناصر من الشرطة، خلال محاولتهم فض نزاع عشائري، جنوبي ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا أندلع في منطقة العكيكة بقضاء سوق الشيوخ، ادى الى اصابة

بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الجمعة (19 حزيران 2020)، بمقتل شخص مدني بنيران مسلحين مجهولين وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين أطلقوا النار على شخص في حي الحسين الواقع وسط محافظة ميسان وأرد

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