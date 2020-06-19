كورونا يحصد المزيد في كوردستان ويرفع الإجمالي إلى 84 وفاة

2020/06/19 | 14:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في السليمانية لغاية الآن 72 شخصاً بينما قضى 12 آخرون بالمرض نفسه في أربيل، وفقاً لآخر إحصائية لوزارة الصحة

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