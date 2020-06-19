2020/06/19 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / نينوى ..اكد عضو مجلس نينوى المنحل حسام الدين العبار، اليوم الجمعة ، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اخفق في الجوانب الادارية والتشريعية في عمله كرئيس للبرلمان’ وقال العبار لــ/ المعلومـة /، ان “هناك اخفاق واضح في قلة الجلسات النيابية وتشريع القوانين المهمة وكذلك ادراة البرلمان”.واشار الى ان “اغلب الكتل السياسية والسنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى المنحل: الخيمة السنية “تشظت” بسبب تدخلات الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى المنحل: الخيمة السنية “تشظت” بسبب تدخلات الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).