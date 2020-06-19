سقوط ضحايا بقصف تركي جديد يطال اقليم كوردستان

2020/06/19 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الجمعة بمقتل ثلاثة مدنيين بقصف جوي شنته طائرات حربية تركية في محافظة دهوك.

تتمة..

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