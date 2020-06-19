ألم يحن الوقت بعد ؟! - أسامة العبدالرحيم

2020/06/19 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_العبدالرحيم بعد الانتشار الخطير والمتزايد لفيروس كورونا في العالم مما شكل تهديداً لحياة الناس وصحتها، برزت قضية في غاية الخطورة والأهمية أشارت إليها منظمات حقوق الإنسان العالمية في بياناتها الأخيرة من تفشي فيروس كورونا بسرعة في السجون وتعرّض المحتجزين للخطر، وهذا أيضاً ما أعربت عنه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قلقها الشديد تجاه اكتظاظ السجون، حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير صحية تشكل خطراً على ح ......





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