2020/06/19 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الأسدي كلمات الوطن والمواطنه والوطنية هي من أكثر ما يردده العراقيون في أحاديثهم إضافة الى الفساد والمحاصصة .



كذلك هي أحاديث غالبية السياسيين في الإعلام والفضائيات.



ومن شتى الأحزاب وبغض النظر عن الموقع الحقيقي لهذا السياسي أو لكتلته في معادلة الفساد المستشري ..



تلك الأحاديث التي تتداخل فيما بينها ؟ لتصدق مع مواقف البعض منهم .



و تتناقض مع موقع وحقيقة الآخر؟ تبعا" لعمق إنتماء المتحدث ومواقفه من قضايا الو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين الوطن والوطنية - كاظم الأسدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين الوطن والوطنية - كاظم الأسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).