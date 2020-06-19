صعود أسهم أوروبا مع التركيز على محادثات صندوق التعافي

2020/06/19 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع قبيل اجتماع للمجلس الأوروبي للتفاوض بشأن صندوق لتعافي الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا.وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 بالمئة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.وعانى المؤشر الأوروبي كغيره من الأسواق العالمية في مواجهة نوبات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى.وسيعقد المجلس […]

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