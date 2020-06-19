2020/06/19 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على ستة ارهابيين في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك”.واضافت، ان المتهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”، لافتاً إلى أن”ثلاثة منهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن القاء القبض على ستة ارهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن القاء القبض على ستة ارهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).