جبهة “أنصار الدين” تهدد “ هيئة تحرير الشام” بعد اعتقالها لقيادي أوزبكي

2020/06/19 | 14:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت جبهة “أنصار الدين” المشكلة من تحالف بعض التنظيمات الجهادية في شمال غربي #سوريا، تهديداً لـ “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها “أبو محمد الجولاني”، وذلك بعد قيام الأخيرة باعتقال قيادي “أوزبكي” انشق عنها واعلن انضمامه…

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