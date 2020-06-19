نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين


نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين
2020/06/19 | 14:53 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / السليمانية ..

حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالدرجة الاولى مسؤلية ضياع اموال الموظفين وعدم تسليم حقوق العاملين في الدوائر الحكومية’ وقال رشيد لــ/ المعلومـة/، “اننا كنواب كورد مع حق التظاهرات وحق المطالبة السلمية المشروعة في حقوق الموظفين ، مشيرا ان الاقليم يتحمل […]

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