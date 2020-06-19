2020/06/19 | 14:53 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / السليمانية ..
حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالدرجة الاولى مسؤلية ضياع اموال الموظفين وعدم تسليم حقوق العاملين في الدوائر الحكومية’ وقال رشيد لــ/ المعلومـة/، “اننا كنواب كورد مع حق التظاهرات وحق المطالبة السلمية المشروعة في حقوق الموظفين ، مشيرا ان الاقليم يتحمل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد اليوم ، حمل حكومة اقليم كردستان بالدرجة الاولى مسؤلية ضياع اموال الموظفين وعدم تسليم حقوق العاملين في الدوائر الحكومية’ وقال رشيد لــ/ المعلومـة/، “اننا كنواب كورد مع حق التظاهرات وحق المطالبة السلمية المشروعة في حقوق الموظفين ، مشيرا ان الاقليم يتحمل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي : حكومة الاقليم تتحمل ضياع اموال الموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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