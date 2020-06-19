مطالبات باحالة وزير الشباب السابق الى هيئة النزاهة

2020/06/19 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، سرمد عبد الاله، عن تقديم خطاب رسمي الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمطالبته بأحالة الوزير السابق احمد رياض الى هيئة النزاهة .وقال عبدالاله في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، انه ”تقدم خالد كبيان بكتاب رسمي بتوقيعه الى محكمة التحكيم الرياضي CAS يعترف فيها بعدم صحة […]

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