وفاة مسؤول اعلام قيادة عمليات دجلة السابق بفيروس كورونا

2020/06/19 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مصدر حكومي في ديالى، الجمعة، بان مسؤول اعلام قيادة عمليات دجلة السابق توفي بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث / المعلومة/،ان” مدير اعلام عمليات دجلة السابق وهو ضابط برتبة عميد توفي بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا وهو من اهالي قرية زهيرات قرب قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” المتوفي احيل […]

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